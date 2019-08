Kjellberg om sundhedsaftaler: De kan virke luftige

Sundhedsaftalerne mellem kommuner, regioner og de praktiserende læger er nu vedtaget i hele landet. De er et afgørende værktøj, men problemet er, at de kan virke luftige, fordi det kan være svært at fuldføre visionerne i praksis, siger professor Jakob Kjellberg.

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Sundhedsaftalerne er forhandlet på plads i alle fem regioner i håbet om at skabe bedre sammenhæng på tværs af sektorer. De har tidligere været udskældte for ikke at være betydelige nok, eller at de ikke ændrer meget i praksis. Men som det er nu, er de det samarbejdspapir på tværs af sektorer, der findes, siger […]