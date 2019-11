»Jeg satte mig i min klinikstol og vidste, at jeg ikke kunne arbejde mere«

For et år siden gik praktiserende læge Hanne ned med alvorlig stress. 10 måneder efter kæmpede hun sig tilbage til sin praksis. Undersøgelse fra 2016 påviste et højt stressniveau blandt praktiserende læger.

Stresssymptomerne viste sig første gang for alvor på en ferie i foråret 2018. Efter i længere tid at have jongleret en tilværelse som praktiserende læge i Københavnsområdet med adskillige bijobs, et hussalg og flere med sygdom i familien, fik kroppen for første gang et tilladt pusterum. Herefter fulgte hjertebanken, trykken for brystet og problemer med […]