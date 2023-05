Morten Hovgaard-Sveen: »Hvis jeg skal være ærlig, så tror jeg, at Danske Regioner har sværere ved at se sig selv i det her udspil, end vi har«

For første gang i flere årtier står almen praksis over for en reform af den måde, som lægens honorar er strikket sammen på. Hvad tænker lægerne om udspillet? Kan de se modellen leve ude i lægehusene?