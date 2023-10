Ikke-melanom hudkræft slår flere mennesker ihjel på verdensplan end modermærkekræft. Det var konklusionen på et af de interessante studier, som blev fremlagt på første dag af den årlige kongres for European Academy of Dermatology and Venereology (EADV). Forskerne bag studiet mener i tillæg, at ikke-melanom hudkræft er underrapporteret, og at den sande effekt af sygdommen er endnu højere. Forskerne havde i studiet trukket data fra verdenssundhedsorganisationen WHO. Data viser, at der i 2020 blev registreret næsten 1,2 mio. tilfælde af...