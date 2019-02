Selv om fejlretningen i hele Sundhedsplatformen droslede ned i december, som Dagens Medicin for nylig omtalte, har den kørt for fuld blus på medicinområdet hvor antallet af fejl på blot en måned er nedbragt fra 260 til 65. Det pointerer formanden for medicingruppen.

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Region Hovedstaden og Region Sjælland droslede i december ikke ned for deres arbejde med at nedbringe fejl i Sundhedsplatformens medicinmodul. Tværtimod skruede de to regioner op for indsatsen i et forsøg på at gøre medicinmodulet klar til opgraderingen af Sundhedsplatformen. Det pointerer Steen Werner Hansen, der som formand for Sundhedsplatformens medicingruppe bærer det overordnede ansvar […]