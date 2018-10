En læge er anklaget for bedrageri for 3,7 mio. kr., hvor lægen skulle have overført forskellige beløb fra hospitaler til en virksomhed.

Hospitalslæge tiltalt for bedrageri for flere mio. kr.

En læge har i en årrække svindlet to hospitaler for mere end 3,7 mio. kr., mener anklagemyndigheden, der har rejst tiltale mod en mandlig læge. Det skriver Jyllands-Posten. Den tiltalte læge har ifølge anklagen overført forskellige beløb 45 gange fra to hospitaler til en virksomheder. Derfor har anklagemyndigheden rejst tiltale mod lægen for bedrageri af […]