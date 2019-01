Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

I disse dage sender Aalborg Universitetshospital brev ud til 339 med opfordring om at få foretaget en blodprøve for smitsom tuberkulose. Opfordringen kommer efter, at hospitalet i december kunne konstatere, at en af hospitalets medarbejdere potentielt kunne have smittet 440 patienter. De 440 patienter blev indkaldt til undersøgelse, og resultatet af blodprøverne viser, at 18 […]