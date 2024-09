Personer med både svær overvægt og hudsygdommen hidradenitis suppurativa (HS) kan med fordel behandles med semaglutid.

Det viser et nyt studie, der netop er blevet offentliggjort på den årlige kongres for European Academy of Dermatology and Venereology (EADV), der i disse dage finder sted i Amsterdam.

EADV 2024:

Dagens Medicins journalist Kristian Sjøgren rapporterer fra årets EADV i Amsterdam. Følg dækningen her.

Behandlingen med semaglutid reducerede i studiet alvorsgraden af hidradenitis suppurativa, og det kan potentielt set markere begyndelsen på en ny behandlingstilgang til en gruppe patienter med en smertefuld og invaliderende sygdom.

Hidradenitis suppurativa påvirker i dag 1 ud af 100 personer, og svær overvægt er en associerende risikofaktor.

Hidradenitis suppurativa behandlet med semaglutid

I studiet undersøgte forskerne graden af hidradenitis suppurativa hos 30 personer med svær overvægt.

27 var kvinder, 3 var mænd, og de havde en gennemsnitsalder på 42 år.

Patienterne blev behandlet med semaglutid (0,8 mg) i gennemsnitligt 8,2 måneder. Undervejs holdt forskerne øje med, hvordan forsøgsdeltagernes vægt, BMI, flares med hidradenitis suppurativa, livskvalitet og smerteniveau udviklede sig fra før opstart med semaglutid, til efter behandlingen var afsluttet.

Forskerne undersøgte også udviklingen i forskellige biomarkører, herunder C-reaktivt protein og HbA1c.

Forbedringer over hele linjen

Resultatet af studiet peger på, at semaglutid måske skal have en plads i behandlingen af personer med både hidradenitis suppurativa og svær overvægt.

I hvert fald oplevede forsøgsdeltagerne et fald i frekvensen af flares fra hver 8,5 uge til hver 12. uge.

Livskvaliteten blev også forbedret ved behandling med semaglutid. Det sås som en reduktion i DLQI-score fra gennemsnitligt 13/30 til 9/30.

En tredjedel af patienterne opnåede en reduktion i DLQI-score på mere end fire point, hvilket anses for at være klinisk relevant.

Derudover bør fremtidig forskning undersøge virkningen af højere doser af semaglutid og dets virkninger uafhængigt af samtidig medicinering for fuldt ud at forstå dets potentiale Daniel Lyons, læge, St Vincent’s University Hospital, Irland

Foruden effekten på livskvalitet og hidradenitis suppurativa opnåede forsøgsdeltagerne også et fald i BMI fra gennemsnitligt 43,1 til 41,5, mens deres vægt faldt fra gennemsnitligt 117,7 kg til 111,6 kg.

En tredjedel af forsøgsdeltagerne tabte mere end 10 kilo.

Antyder behandlingsgennembrud

Endelig fandt forskerne også, at behandlingen med semaglutid ledte til forbedringer i HbA1c og niveauerne af C-reaktivt protein.

»Vores resultater tyder på, at semaglutid, selv i beskedne doser, kan give betydelige fordele i håndteringen af hidradenitis suppurativa. Lægemidlets rolle i forhold til at fremme vægttab er veletableret, men det, der er særligt spændende, er dets potentiale til også at reducere hyppigheden af opblussen af hidradenitis suppurativa, hvilket bidrager til de bemærkelsesværdige forbedringer, der er observeret i patienternes livskvalitet,« fortæller en af forskerne bag studiet, læge Daniel Lyons fra St Vincent’s University Hospital, Irland, i en pressemeddelelse fra EADV.

Han uddyber, at resultaterne er meget opmuntrende og kan udgøre et stort gennembrud i behandlingen af hidradenitis suppurativa.

»For at bygge videre på dette fremskridt er det nødvendigt med større randomiserede, kontrollerede forsøg for at validere disse resultater. Derudover bør fremtidig forskning undersøge virkningen af højere doser af semaglutid og dets virkninger uafhængigt af samtidig medicinering for fuldt ud at forstå dets potentiale. I sidste ende håber vi, at vores foreløbige data vil opmuntre dermatologer til at overveje vægttabsmedicin som et supplement til eksisterende behandlinger af hidradenitis suppurativa og inspirere til yderligere forskning på dette område med det formål at forbedre resultaterne for mennesker, der lever med denne udfordrende tilstand,« siger Daniel Lyons.

Upadacitinib har effekt på alle grader af atopisk eksem

Til EADV blev der også fremlagt nye resultater fra to store fase 3-studier med behandling af atopisk eksem i ansigtet og på halsen med upadacitinib.

Der er tale om de to fase 3-studier Measure Up 1 og Measure Up 2, hvor behandlingen med enten 15 mg eller 30 mg upadacitinib blev målt op mod placebo i 16 måneder.

I den nye analyse stratificerede forskerne patienterne efter alvorsgrad af atopisk eksem ved baseline og så på behandlingseffekten af upadacitinib i forhold til forbedring i hud i ansigt og på hals, opnåelse af EASI 90, kløe og påvirkning af livskvalitet.

Tidligere studier har vist, at over 70 pct. af patienterne med atopisk eksem har involvering af hals og ansigt, og at netop eksem i disse områder er associeret til reduceret livskvalitet.

Markant forbedring for alle gruppe

Resultatet af analysen af de to studier viser, at upadacitinib virker godt mod atopisk eksem på hals og i ansigtet uanset sværhedsgrad.

I placebogrupperne i studiet opnåede kun 27,4 pct. og 10,5 pct. af patienterne med hhv. moderat og alvorlig atopisk eksem næsten helt normal hud i ansigtet og på halsen.

De tilsvarende tal for patienterne i behandling med 15 mg upadacitinib var 67,8 pct. og 47,2 pct. ved hhv. moderat og alvorlig eksem.

For 30 mg upadacitinib var tallene 75,9 pct. og 63,2 pct.

Langt flere patienter opnåede også minimal sygdomsaktivitet i ansigtet og på halsen ved behandling med upadacitinib.

Det gjaldt både for patienter med mild atopisk eksem (forbedring fra 3,1 pct. i placebogruppen til 37,2 pct. og 48,1 pct. ved behandling med hhv. 15 og 30 mg upadacitinib), moderat atopisk eksem (forbedring fra 2,0 pct. i placebogruppen til 22,3 pct. og 37,5 pct. ved behandling med hhv. 15 og 30 mg upadacitinib) og svær atopisk eksem (forbedring fra 0,7 pct. i placebogruppen til 24,8 pct. og 37,8 pct. ved behandling med hhv. 15 og 30 mg upadacitinib).

Endelig oplevede patienterne også markant forbedret livskvalitet.

»Disse data stratificerer sværhedsgraden af atopisk eksem i hoved- og halsregionen, som er en del af kroppen, der har stor indflydelse på patienterne og er udfordrende at behandle. Efter 16 uger viste upadacitinib effekt hos patienter med moderat til svær atopisk eksem med forskellige grader af hoved- og halsinvolvering og opnåede optimale behandlingsmål med kombinerede mål på EASI 90 og WP-NRS 0/1 sammen med forbedring af patienternes livskvalitet målt ved DLQI 0/1 hos et betydeligt antal patienter,« fortæller en af forskerne bag studiet, læge og ph.d. Kilian Eyerich fra Department of Dermatology and Venereology ved Freiburg Universitet, Tyskland, i en pressemeddelelse.

