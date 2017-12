Risikoen for, at en patient med overvægt eller diabetes får fremprovokeret et hjerteanfald eller hjertesvigt under en operation er størst, hvis operationen finder sted om formiddagen, viser nyt studie i Lancet.

Patienter, der enten er overvægtige eller har diabetes, har lavere risiko for at få et hjerteanfald eller blive ramt af hjertesvigt, hvis de bliver opereret om eftermiddagen frem for om formiddagen.

Det konkluderer et fransk forskerhold efter et kohorte-studie gennemført under ledelse af professor David Montaigne ved Lille Universitet i Frankrig. Resultaterne er netop publiceret i det videnskabelige tidsskrift The Lancet.

I studiet indgik i alt 596 patienter, hvoraf den ene halvdel fik en hjerteklap-operation om morgenen, mens den anden halvdel gennemgik en om eftermiddagen. Ved i de efterfølgende 500 dage at monitorere blodets koncentration af et bestemt protein, som man ved stiger hver gang hjertevævet bliver beskadiget, kunne forskerne tælle antallet af hjerteanfald og hjertesvigt i hver af de to grupper. Optællingen viste, at det var den gruppe, der fik kirurgi om eftermiddagen, som havde færrest skader.

At risikoen for alvorlige hjerteproblemer ser ud til at være mindst for dem, der bliver opereret om eftermiddagen, vurderer forskerne hænger sammen med hjertets evne til at komme sig efter at have været sat ud af patientens kredsløb under operationen – en effekt, som forskerne har en mistanke om er koblet til cellernes biologiske eller circadianske rytme, der regulerer funktioner som hormonniveauer, søvnrytme, spiserytme, kropstemperatur og metabolisme. Forskernes hypotese er, at hjertet kan have sværere ved at komme sig oven på kirurgi, der griber ind i cellernes naturlige rytme på et uheldigt tidspunkt.

Mens resultaterne pointerer, at det er mest skånsomt at operere overvægtige eller diabetespatienter om eftermiddagen, ser studiets hovedforfatter professor David Montaigne også et andet perspektiv i studiet, nemlig at det giver mening at forsøge at udvikle et lægemiddel, der kan forskyde den circadianske rytme så meget, at en operation om morgenen ikke er noget problem.

Forskellen i risici ved formiddags- og eftermiddagsoperationer var tilsyneladende kun til stede for patienter med diabetes eller overvægt.

