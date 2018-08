Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Selv efter patienter har taget blodtryks- og kolesterolsænkende medicin i 10 år, fortsætter medicinen med at øge deres chancer for at overleve. Det viser ny forskning, der netop er blevet præsenteret på ESC-kongressen i München. Forskningen viser også, at nyere medicin virker bedre end den gamle. »Patienter med forhøjet blodtryk har mindre risiko for at […]