Flere kvinder deltager i screening for livmoderhalskræft, når de selv kan tage en prøve for HPV i eget hjem. Det skriver Region Midtjylland. Ny forskning fra Afdeling for Folkeundersøgelser på Regionshospitalet Randers viser, at det er muligt at få flere kvinder til at deltage i screening for livmoderhalskræft ved at tilbyde dem en prøve i […]