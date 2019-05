Svensk studie viser, at der er en lineær sammenhæng mellem blodsukkerniveau og risiko for at føde for tidligt. Men også de kvinder, der holder det anbefalede blodsukkerniveau, har en forøget risiko, viser undersøgelsen

Et svensk studie med ca. 2500 børn født af kvinder med type 1-diabetes konkluderer, at risikoen for at føde for tidligt varierer med forskellige blodsukkerniveauer. Risikoen øges, når blodsukkerniveauet stiger, men selv kvinder, der holder det anbefalede blodsukkerniveau, løber en risiko for at føde for tidligt, viser undersøgelsen, som er udført af forskere fra Karolinska […]