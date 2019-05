Fremtidens operationsstue: »Nu er vi fri for at falde i de mange ledninger på gulvet«

Standardiserede operationsstuer skal skabe mere fleksibilitet på det nye Odense Universitetshospital. For at være sikker på, at stuerne passer til alle kirurgiske specialer, er OUH gået i gang med at teste Fremtidens Operationsstue. Dagens Medicin fulgte med kirurgen Anette Kjeldsen til en af de første operationer.

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

En automatisk dør giver et mekanisk ryk fra sig og åbner op for et stort rum på 56 kvm. Lyden af P7 Mix brager ud fra rummet, hvor Enrique Iglesias’ stemme synger »I’m not in love«. Et par operationssygeplejersker bevæger sig i takt til musikken, mens de smiler. I midten af rummet står et operationsleje, […]