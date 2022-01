Forskere på DTU arbejder med helt ny form for kræftvaccine

Kræftvaccinen hjælper immunforsvaret med at genkende kulhydrater, som kun findes på overfladen af kræftceller. Til gengæld findes kulhydraterne på overfladen af flere forskellige kræftceller, og det betyder, at vaccinen potentielt set kan virke mod flere former for kræft.