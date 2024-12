Efter seks år som chef for forebyggelse og ulighed (FOBU) i Sundhedsstyrelsen, skal Niels Sandø Pedersen nu søge andre græsgange, når han fratræder sin chefstilling ved årsskiftet. Det fremgår af et opslag på LinkedIn fra Sundhedsstyrelsen. Fratrædelsen sker som led i omorganiseringen af Sundhedsstyrelsen i forbindelse med sundhedsreformen, der betyder at chefstillingen i FOBU bliver nedlagt. Det gør den fordi forebyggelsesarbejdet bliver integreret i andre enheder i styrelsen. Selvom det betyder, at Niels Sandø Pedersen skal finde et andet job,...