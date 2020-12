Flere rygere end nogensinde har fået kommunalt rygestoptilbud

Flere rygere deltager i kommunale rygestoptilbud.

Det viser den seneste årsrapport fra Rygestopbasen, som 88 ud af landets 98 kommuner har leveret data til. I 2019 var der således 12.340 deltagere på de kommunale rygestopkurser, hvilket er en fremgang på 16 pct. sammenlignet med 2018.

»Det er det højeste antal nogensinde i Rygestopbasens historie. Sidste år gik det også rigtig godt, så vi ser en stigende tendens,« siger Charlotta Pisinger, der er professor i tobaksforebyggelse og sidder med i den rådgivende gruppe i Rygestopbasen.

Hun forklarer danske rygeres stigende lyst til at kvitte tobakken med et større fokus på området fra sundhedsmyndighederne og politikernes side.

Valgkampsdebat og gratis medicin har bidraget positivt

Årsrapporten bygger på data fra 2019. Derfor vurderer Charlotta Pisinger, at eksempelvis det store fokus på rygning op til Folketingsvalget i juni 2019, hvor debatten bl.a. gik på højere cigaretpriser, og det faktum, at andelen af børn og unge, der begynder at ryge, er stigende, har haft en positiv effekt på søgningen til de kommunale rygestoptilbud.

Derudover har det også haft stor betydning, at der har været afsat penge til, at kommunerne kunne tilbyde gratis rygestopmedicin. Det har betydet, at kommunerne har kunnet rekruttere flere rygere ved at reklamere for rygestophold med gratis rygestopmedicin i lokalaviser eller ved busstoppesteder.

»Gratis rygestopmedicin hjælper rygerne til at holde sig røgfrie. Det er sammen med rygestoprådgivning en effektiv måde at støtte rygerne på, og vi skal opfordre rygerne til at søge støtte til deres rygestop, for mange rygere har svært ved selv at holde op selv,« siger Charlotta Pisinger.

9 ud af 10 er tilfredse med kursus

Årsrapporten viser, at mere end ni ud af ti rygere, der gennemførte et rygestopkursus, har været meget tilfreds med forløbet. Dette betegnes i årsrapporten som særligt flot i betragtning af, at der i samme periode har været et stigende antal deltagere.

Af dem, der gennemførte et rygestopkursus, var 73 pct. røgfri ved afslutningen af kurset, mens knap hver fjerde, der havde held til at kvitte tobakken, stadig var røgfri efter seks måneder. Disse tal har ligget stabilt i de seneste fem år, og det er ifølge Charlotta Pisinger flotte resultater, også i en international sammenhæng.

Rapportens gode nationale resultater reflekteres dog ikke i gruppen af unge rygere. Her er både antallet og andelen af unge i rygestopforløb for nedadgående, og der er derfor et stort potentiale for forbedring.

»Det er skidt at se, at rygestoptilbuddene ikke tiltrækker flere unge mennesker, eller at de unge ikke tager imod støtte til at stoppe med at ryge. Det er især skidt nyt, fordi rygestoprådgivere, kommuner og repræsentanter fra skoler fortæller, at der er rigtig mange svært nikotinafhængige unge, hvilket er et kæmpe problem,« siger tobaksprofessoren.

Kommunal skævvridning

Noget, som Charlotta Pisinger især finder interessant ved den nye årsrapport, er, at 88 kommuner har rapporteret data til rygestopbasen.

»Det er meget unikt på verdensplan at have nationale data og med så stor afrapportering,« siger hun.

Tallene viser dog også, at der er stor forskel på kommunernes rygestoptilbud.

F.eks. havde Hjørring Kommune (64.670 indbyggere pr. 1. januar 2019) 243 deltagere i et rygestopforløb i 2019, hvoraf 98 pct. gennemførte. Til sammenligning meldte blot 83 rygere sig til et rygestopforløb i Roskilde Kommune (87.577 indbyggere pr. 1. januar 2019), som kun 37 pct. af dem gennemførte.

»Det er meget problematisk, at der er kommuner, hvor rygerne næsten ikke kan få støtte. Der er jo kommuner, der næsten fravælger at arbejde med rygestop, og det kan ende med at blive en social slagside, for dem, der er meget afhængige, er ofte dem med de korteste uddannelser, eller som på anden måde er belastet i deres liv,« siger Charlotta Pisinger.

Nikotin skaber samme afhængighed som kokain

Hun undrer sig over, at nogle kommuner har fravalgt tilbuddet om gratis rygestopmedicin.

»Nogle steder har de fravalgt det på grund af en politisk holdning om, at rygere ikke skal forkæles i forhold til andre borgere. Nikotin er lige så afhængighedsskabende som kokain, og du ville jo aldrig sige ‘tag dig sammen’ til en kokainmisbruger. Behandlingstilbud er en måde at komme ud af afhængigheden på. Det budskab skal ud til rygerne og de kommuner, der ikke prioriterer en indsats,« lyder det fra Charlotta Pisinger.

For at rette op på den kommunale skævvridning i landet mener Charlotta Pisinger, at der bør indføres krav til de kommunale rygestoptilbud frem for de nuværende anbefalinger.

Det kunne for eksempel være krav om, hvor mange ressourcer kommunerne som minimum skal bruge på rygestoparbejdet, hvor mange rygere de skal have gennem rygestoptilbud i forhold til andelen af rygende borgere i kommunen, og krav om tilbud om gratis rygestopmedicin, i hvert fald til de allermest afhængige borgere.

»Der bør være et mindstemål for, hvordan kommunerne arbejder med rygestopbehandling,« siger Charlotta Pisinger.

Coronavirus har forskrækket rygere

Til næste årsrapport med data fra 2020 forventer Charlotta Pisinger på, at der samlet set vil være et fald i antallet af rygere, samt en stagnering eller lille stigning i antallet af rygere, der kommer på et rygestopforløb.

»2020 bliver et mærkeligt år, fordi vi startede med coronakrisen, hvor alt blev lukket ned. De fleste rygestoptilbud foregår ansigt til ansigt. Der gik heldigvis ikke så forfærdelig lang tid, før der blev udviklet onlinetilbud, som der, efter hvad jeg ved, har været ret stor efterspørgsel på. Jeg håber, at kommunerne har kompenseret her i efteråret, efter at deres rygestophold i foråret ikke kunne mødes,« siger Charlotta Pisinger.

Men selvom rygestophold har været udfordret grundet coronavirus, så har COVID-19 også haft en anden og mere gavnlig effekt på manges rygetrang.

»Mange rygere er blevet forskrækket over coronavirus og er holdt op med at ryge, fordi rygere har en væsentligt højere risiko for at få alvorlige komplikationer og for at dø, hvis de bliver smittet,« siger hun og henviser til tal fra England, hvor der i foråret var flere, der stoppede med at ryge sammenlignet med samme periode i tidligere år.

Derudover tror Charlotta Pisinger også, at de to store satsninger på tobaksområdet med stigende cigaretpriser og farvel til mentolcigaretter vil få indflydelse på, hvor mange der stopper med at ryge i år.