Flere nordjyder kan nu få hjemmebesøg efter udskrivelse fra hospitalet

Region Nordjylland og PLO-Nordjylland har netop indgået en ny og udvidet lokalaftale om opfølgende hjemmebesøg. Aftalen betyder, at flere borgere nu vil være i målgruppen for at modtage hjemmebesøg efter udskrivelse fra en behandling på et hospital eller i forløb med behov for koordineret opfølgning.