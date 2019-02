Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Foreningen af Danske Lægestuderende (FADL) melder sig ind i den politiske debat om fremtidens lægevirke med udspillet »Fremtidens Læger«. Fremtiden for læger i dag er en helt anden end for 20 år siden, og det er på tide, at de lægestuderende kommer på banen, mener formanden for FADL. »Vi er dem blandt lægerne, der skal […]