Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) under det europæiske lægemiddelagentur (EMA) har anbefalet en godkendelse af midlet Zynquista til behandling af type 1-diabetes. Det skriver EMA i en pressemeddelelse. Zynquista er en diabetespille fra Sanofi. Den fungerer ved at blokere for proteinerne SGLT1 og SGLT2, der påvirker optag af glukose i tarmene og […]