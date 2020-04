Der er ingen evidens for, at videokonsultationer i almen praksis er en god ide, og derfor bør de afskaffes efter corona-epidemien, mener formanden for DSAM, Anders Beich. Direktør i PLO, Jonatan Schloss, er uenig og peger på, at flere videokonsultationer er en del af overenskomstforhandlingerne.

Videokonsultationer i almen praksis bør afskaffes, så snart corona-epidemien er ovre.

Det mener formand for Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM) Anders Beich, der peger på, at der mangler evidens for videokonsultationerne.

»Min bekymring er, at der ikke er en dokumenteret virkning. Vi ved ikke, om videokonsultationerne skader mere end de gavner, så hvis det stod til mig, lukkede man dem ned efter corona-situationen,« siger han.

Siden coronavirussen kom til landet, har en stor del af landets lægeklinikker implementeret videokonsultationer for at minimere risikoen for smitte af COVID-19. De virtuelle konsultationer har blandt andet været tilgængelige via appen »Min Læge«, som PLO, Danske Regioner og Sundhedsministeriet står bag.

Forringet kvalitet

De virtuelle konsultationer er en god »nødløsning« under corona-udbruddet, mener Anders Beich, men at fortsætte med dem efter corona-udbruddet vil være en fejl, der kan betyde dårligere diagnosticering og behandling.

»Vi kender ikke kvaliteten af video-konsultationerne, når det kommer til patientsikkerhed, kvalitet og konsekvenser for patienterne. Vi risikere at indføre noget, hvor vi forringer kvaliteten betragteligt, hvis vi indfører det uden evidens, bare fordi det virker som en god ide,« siger han.

Videokonsultationerne bør derfor afskaffes så snart corona-udbruddet er under kontrol, så almen praksis kan få mulighed for at undersøge, hvad den nye form for konsultation har af fordele og ulemper, mener Anders Beich. Det kan dog blive en udfordring, peger han på.

Hvis vi fortsætter med det her, så bliver vi nok til videolæger i stedet for praktiserende læger. Anders Beich, DSAM-formand

»Problemet er, når vi først har taget det til os, så kan det være svært at vende tilbage. Og hvis vi fortsætter med det her, så bliver vi nok til videolæger i stedet for praktiserende læger,« siger han.

Kræver kvalitetstest

Videokonsultationer i almen praksis bør kvalitetstestes på linje med andre teknologiske værktøjer og nye behandlinger, mener Anders Beich, før det vil være relevant at tale om en permanent implementering.

»Det gælder for alle teknologiske midler, at de bør underlægges kvalitetskontrol, der er lige så finmasket som en ny behandling. Vi er nødt til at sikre os, at kvaliteten er lige så god, og at det hverken fører til fejldiagnosticering eller dårligere behandling,« siger han.

Flere praktiserende læger, politikere og sundhedseksperter har i Dagens Medicin peget på en række fordele ved at anvende videokonsultationer i almen praksis – også efter corona-udbruddet.

Anders Beich mener også, at der kan være en række fordele ved de virtuelle konsultationer, men understreger, at en implementering i almen praksis bør hvile på et videnskabeligt grundlag.

»Det er et ukendt land, vi bevæger os ud i, så jeg synes ikke, at man skal lovprise videokonsultationerne på forhånd. Jeg ved ikke, hvad fremtiden bringer, men jo flere der siger halleluja i kor, jo større sandsynlighed er der for, at det bliver indført, og det er en bekymring, når der ikke er evidens for det,« siger han.

Manglende evidens er ikke en begrænsning

Direktør i PLO, Jonatan Schloss, mener ikke, at et stigende brug af videokonsultationerne efter corona-udbruddet giver grund til bekymring. Han peger på, at det er et naturligt skridt for almen praksis.





Den midlertidige aftale trådte i kraft 13. marts 2020 og har ingen udløbsdato.

Parterne kan dog opsige aftalen med 14 dages varsel.

Aftalen indeholder bl.a.:

Det er frivilligt for praktiserende læger, om de vil tilbyde videokonsultationer til sine patienter eller ej

Det er op til de praktiserende læger selv at vurdere om en videokonsultation kan stå i stedet for en almindelig konsultation eller sygebesøg

Honoraret for videokonsultation i dagtid er 161,50 kr.



»Det er jo et nyt tiltag, så det er indlysende, at der endnu ikke er evidens for videokonsultationerne. Derfor skal vi også følge og undersøge den nye konsultationsform tæt og evaluere undervejs, som vi hele tiden har lagt op til,« siger han.

Er det forsvarligt at indføre videokonsultationerne i lægeklinikker efter corona-epidemien, hvis der ikke findes evidens for dem?

»Videokonsultationerne er intet mirakelmiddel, men vi har ingen indikationer på, at de skulle skade mere end gavne,« siger han og fortsætter:

Videokonsultationerne er et supplement til både de traditionelle fysiske konsultationer og telefon- og emailkonsultationerne. Det ene udelukker ikke det andet. Jonathan Schloss, PLO-direktør

»Det er stadig de praktiserende læger, som vurderer, hvornår en konsultation kan foretages over video, og konsultationsformen er derfor stadig baseret på et lægeligt skøn. Samtidig er videokonsultationerne et supplement til både de traditionelle fysiske konsultationer og telefon- og emailkonsultationerne. Det ene udelukker ikke det andet.«

Risikerer de praktiserende læger og deres patienter ikke at blive prøveklude?

»Det er de allerede under denne corona-epidemi, hvor vi har hasteindført videokonsultationerne for at mindske smittespredning. Vi skal indsamle viden og evaluere den nye konsultationsform, men ud fra de udmeldinger, vi har modtaget fra de praktiserende læger, er der ingen indikationer på, at vi skal stoppe videokonsultationerne efter corona-epidemien,« siger han.

Jonatan Schloss forventer, at praktiserende læger fremover vil foretage flere videokonsultationer, men ikke i samme omfang som under corona-epidemien, understreger han.

En permanent implementering af videokonsultationer kan blive en realitet i de kommende overenskomstforhandlinger, hvor PLO og Regionernes Lønnings- og Takstnævn lægger op til, at flere telemedicinske løsninger skal anvendes – herunder videokonsultationer.

Indtil da gælder den midlertidige aftale, som PLO og Regionernes Lønnings- og Takstnævn indgik i marts om anvendelse og honorering af videokonsultationer i almen praksis under corona-epidemien.

