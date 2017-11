Kære yngre læger på OUH

Under hashtagget #detkuhaveværetmig har I sammen med kolleger fra hele landet diskuteret arbejdsforhold med afsæt i en ulykkelig sag for 4 år siden på Svendborg Sygehus.

Der er opstået en nervøsitet blandt især yngre læger for at begå fejl og for at blive ’ladt i stikken’ af sygehuset, hvis det sker. Samtidig beskrives en tendens til at ’overjournalisere’ i kølvandet på sagen.

Denne bekymring og tendens forstår vi godt.

Det er direktionens forpligtelse sammen med afdelingsledelserne at sikre ordentlige rammer for, at I som læger kan udføre jeres arbejde. Det betyder blandt andet, at der i afdelingerne skal være mulighed for hjælp og opbakning, uddannelse og kollegial supervision af de yngre læger.

Det er vores, og ikke yngste læge på vagts, ansvar sammen med afdelingsledelserne, at tilrettelægge arbejdsforhold og prioritere arbejdsopgaverne bedst muligt inden for de rammer, som vi som sygehus har fået udstukket fra politisk hold.

Derfor vil jeres afdelingsledelse og uddannelsesansvarlige overlæge i de kommende uger tage drøftelser med jer om, hvordan arbejdsforholdene ser ud på jeres afdeling – nogle af jer er allerede i gang. Her kan I diskutere, om I får den rette vejledning, sparring og opbakning. Samtidig vil vi som direktion sammen med afdelingsledelserne sætte yderligere fokus på det tværgående arbejde med arbejdsmiljøet for yngre læger.

Der findes desværre ikke nogen ensartet vejledning i, hvornår man som yngre læge eller anden sundhedsperson har ’gjort det godt nok’. Lægers ansvar er vidt forskelligt, alt efter om man er i introduktionsstilling, er tæt på at have færdiggjort speciallægeuddannelsen eller er blevet ansat som afdelingslæge. Med forskelle i viden og erfaring følger forskellige krav og forventninger.

Ingen yngre læge på OUH bør imidlertid forpligtes på et større ansvar end vedkommende kan bære. Vi tager vores forpligtelse som lærings- og uddannelsessted meget seriøst. Hvis I synes, at der er problemer med læringsmiljøet på jeres afdeling, skal I gå i dialog med jeres afdelingsledelse og i sidste ende os som direktion, så vi sammen kan rette op på det.

Det er et ofte udfordrende, men også givende job, at være læge. Desværre vil der således også på vores hospital ske forglemmelser, utilsigtede hændelser og måske også fejl hos både erfarne og mindre erfarne læger.

Disse situationer skal vi både leve med men også lære af – som enkeltpersoner og som organisation. Det er derfor afgørende, at vi hjælper hinanden til at have en kultur med åbenhed og tillid. Tillid og støtte mellem alle, fra direktion over afdelingsledelser til læger på alle uddannelsestrin og speciallæger.

Vi lærer alle hele tiden og du må som yngre læge på OUH ikke være i tvivl om, at vi til stadighed gør vores bedste for at skabe trygge rammer omkring dit arbejde med patienterne. Dette indebærer bl.a., at vi støtter og hjælper dig, hvis der sker noget – og vi som organisation påtager os vores del af et eventuelt ansvar.

Det er vores ansvar som ledelse at sikre rammer, så lægers arbejde kan udføres på betryggende vis. Det er jeres pligt som læger, at sige fra umiddelbart, hvis I ikke føler, at rammerne er betryggende. Du er således ikke alene.

Det er den konkrete sag fra Svendborg, hvor en patient ulykkeligvis døde, som har startet diskussionen. I landsretten blev den yngre læge idømt en bødestraf på 5.000 kr. Et væsentligt element i dommen er en manglende journalføring af behandlingsplanen. Ifølge sundhedsloven påhviler det enhver autoriseret sundhedsperson, der som led i sin virksomhed foretager behandling af en patient, at føre patientjournal. Den konkrete dom rejser naturligvis diskussionen om, hvordan dette konkret skal ske, men det vigtigt for os at sige, at der ikke stilles yderligere krav om journalføring i dag, end der gjorde før dommen faldt.

Der er hjælp at hente, hvis man som sundhedsperson, af den ene eller den anden grund, begår en fejl. Jeres nærmeste ledelse er her forpligtet til at hjælpe og kan f.eks. henvise videre til OUH’s særlige rådgivning og krisehjælp for ansatte eller formidle kontakt til det lokale kollegiale netværk for læger, der blandt andet tilbyder anonym rådgivning.

Afdelingsledelsen og OUH har løbende tilbudt at bistå den dømte læge, ligesom Yngre Læger har hjulpet med juridisk og anden hjælp.

Når noget går galt, får vi en række opgaver. Vi skal tage os af patienter og pårørende, vi skal lære af vores fejl, så vi kan forebygge fremtidige fejl – blandt andet via det anonyme UTH-system – og vi skal tage hånd om den enkelte sundhedsperson.

Det skylder vi vores patienter og hinanden.

Venlig hilsen

Direktionen

Niels Nørgaard Pedersen, Judith Mølgaard, Kim Brixen, Michael Dall, Peder Jest og Torben Hedegaard Jensen.

(Dette brev til yngre læger på Odense Universitetshospitaler er oprindeligt offentliggjort på hospitalets intranet.)