En lægeuddannelse i Region Sjælland var med på listen over Dansk Folkepartis ønsker, til de indledende finanslovsforhandlinger på sundhedsområdet. Det skriver Altinget Sundhed. Et stort ønske fra partiets side er flere varme hænder i sundhedsvæsenet forklarer sundhedsordfører Liselott Blixt (DF). Et middel til dette er at etablere en lægeuddannelse i Region Sjælland. »Man har jo […]