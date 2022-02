»Det bedste, du kan gøre for menneskeheden, er at holde op«

De blev udskammet af kolleger fra nær og fjern for at sætte spørgsmålstegn ved ‘plejer’. De blev beskyldt for at slå folk ihjel og opfordret til at stoppe deres forskning. Men Jakob Stensballe og Pär Ingemar Johanssons fritænkning har reddet utallige patienter fra at dø af blodtab.