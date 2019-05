Et nyt studie peger på, at hvis kvinder indtager benzodiazepiner for depression, søvnløshed eller angst tidligt i graviditeten, øger det risikoen for spontan abort.

Kvinder, der indtager benzodiazepiner for depression, søvnløshed eller angst tidligt i graviditeten, har øget risiko for spontan abort. Det viser et nyt studie, skriver Medscape. I forskningen har forskerne brugt data fra Quebec Pregnancy Cohort. Her kunne de se, at 1,4 pct. af alle tilfælde af spontane aborter fandt sted blandt kvinder, der havde indtaget […]