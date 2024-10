Der blev ikke anledning til kampvalg, da fristen for at melde sit kandidatur til posten som forperson i sygeplejerskernes fagforening udløb torsdag morgen. Der var nemlig ingen andre kandidater end den nuværende forkvinde, Dorthe Boe Danbjørg. Det skriver Dansk Sygeplejeråd (DSR) i en pressemeddelelse. Dorthe Boe Danbjørg blev valgt som forkvinde for DSR, da den tidligere forkvinde, Grethe Christensen, trak sig i 2023, og det er den post hun nu fortsætter i uden kamp. »Jeg er enormt glad for, at...