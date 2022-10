Den gode behandling findes, men mange danskere med migræne betaler ud af egen lomme for ikke-evidensbaseret behandling

Der er ventetid på at blive behandlet for svær migræne i Danmark, og i mellemtiden betaler folk af egen lomme for ikke-farmakologiske ikke-evidensbaserede behandlinger. Ifølge overlæge bør vi overveje at åbne op for, at personer med migræne selv kan betale for den behandling, som virker.