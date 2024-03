Godnat og sov godt! I Aarhus Kommune sættes der nu massivt ind for at få bedre søvn til flere. Derfor tilbyder kommunen i det næste år gratis adgang til den digitale app Hvil til særligt udvalgte, men faktisk også til alle med egen postadresse i kommunen eller som arbejder i en virksomhed, der har. »I kommunen holder vi kontinuerligt øje med forskningen i forhold til, hvor vi skal sætte ind for at holde vores borgere sunde. Vi ved, at for...