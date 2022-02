Dårlig søvn nedsætter kroppens insulinfølsomhed

For lidt søvn, for dårlig søvn og søvn på det forkerte tidspunkt af døgnet nedsætter alt sammen kroppens potentiale for optag af sukker fra blodet, viser nyt dansk studie. Dårlig søvn kan formentlig øge risikoen for at udvikle diabetes, siger forsker.