Computer kan identificere høj-risiko CLL-patienter

ORLANDO (Dagens Medicin): Mange patienter med kronisk lymfatisk leukæmi (CLL) har høj risiko for at udvikle infektioner, der i sidste ende kan slå dem ihjel. Derfor er der et åbenlyst behov for at kunne inddele patienter med CLL i forhold til risikoen for at udvikle en alvorlig infektion. Den mulighed kan være på trapperne. Danske […]