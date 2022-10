Delestillinger gør det muligt at kombinere klinik og forskning

Egentlig er det meningen, at læger skal skynde sig at blive speciallæger uden svinkeærinder, så mulighederne for at kombinere klinik og forskning under videreuddannelsen er ikke supergode. Men de instanser, der finansierer forskning, ser det som et problem, at så mange læger tabes for forskning på længere sigt – det har Lundbeckfonden gjort noget ved.