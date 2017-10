Britiske læger får stor check for at nedsætte sig i udkanten

Den britiske sundhedsminister Jeremy Hunt vil tilbyde nyuddannede praktiserende læger en check på 20.000 pund, svarende til mere end 167.000 kroner, hvis de nedsætter sig i et lægedækningstruet område. Det skriver britiske BBC. Med tiltaget vil den konservative minister fra 2018 give et engangsbeløb til 200 praktiserende læger, der slår sig ned i udkantsområder, for […]