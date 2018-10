En del tilfælde med svangerskabsforgiftning hos gravide diabetikere kan afværges ved at sætte kvinderne i blodtrykssænkende behandling tidligt i graviditeten. Sådan lyder det fra to professorer på Rigshospitalet, som har opnået særdeles gode resultater med denne strategi.

Gravide med diabetes, som har forhøjet blodtryk, er i høj risiko for at udvikle svangerskabsforgiftning og føde alt for tidligt. Derfor skal de allerede fra begyndelsen af graviditeten sættes i omhyggelig blodtryksbehandling. Sådan lyder det fra Peter Damm og Elisabeth Mathiesen, der som kliniske professorer ved Rigshospitalet i henholdsvis obstetrik og endokrinologi i to årtier […]