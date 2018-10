Region Hovedstaden skruer via screening op for forebyggelse af benamputationer

I et forsøg på at nedbringe antallet af benamputationer på grund af diabetiske fodsår intensiverer Hovedstaden via screening sin jagt på type 2-diabetikere, der har øget risiko for at udvikle dem. Regionen er inspireret af et tiltag ved Steno Diabetes Center Copenhagen.