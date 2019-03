Behandlingsråd skal prioritere nye behandlinger i sundhedsvæsenet

Regeringen og DF er tirsdag blevet enige om en længe ventet sundhedsreform. Det betyder bl.a., at Medicinrådet udvides med et behandlingsråd, som skal vurdere nye dyre medicinteknologier og behandingsformer. Fornuftigt initiativ, der godt kunne bruge flere penge, mener Lægeforeningen og Danske Patienter.

Sundhedsvæsenets opråb om større fokus på prioriteringer er blevet hørt på Christiansborg. Sådan kan man tolke tirsdagens sundhedsreform, hvor der er afsat penge til, at det ikke længere blot er ny medicin, der skal gennem et nåleøje for at blive introduceret i Danmark. Nu skal medicinteknologi og anden behandling også have vurderet effekten mod omkostningerne. […]