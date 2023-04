Lars Toft Nielsen står foran et nyt kapitel i sin karriere. Han tiltræder til sommer stillingen som cheflæge på afdelingen for Infektionssygdomme på AUH. Dermed bliver han en del af AUH’s tredelte ledelsesstruktur med cheflæge, chefsygeplejerske og klinisk lærestolsprofessor. Det betyder, at Lars Toft Nielsen har udsigt til en genforening med AUH, hvor han i 2013 tog sin kliniske basisuddannelse ved netop Infektionssygdomme. Derudover har han i perioden frem til 2020 været tilknyttet afdelingen i flere forskellige funktioner under sit...