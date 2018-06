Bruce E. Johnson, der er præsident for ASCO, kommer til at svinge taktstokken på årets kongres under det overordnede tema ‘præcisionsmedicin’. Rigtig mange fremtidige kræftpatienter vil få gavn af præcisionsmedicin – vi har kun set toppen af isbjerget, lyder det fra præsidenten.

Det hænder, at videnskaben må kippe med det hvide flag og erkende, at en behandlingsstrategi ikke virkede efter hensigten. Det er ikke tilfældet med præcisionsmedicin, lyder meldingen fra Dr. Bruce E. Johnson, der tiltræder posten som ASCO-præsident under overskriften ‘Delivering discoveries: Expanding the reach of precision medicine’. Dr. Bruce E. Johnson, der er professor og […]