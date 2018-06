Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Et nyt studie viser, at lægemidlet canakinumab kan reducere tilfælde af gigtudbrud blandt patienter med åreforkalkninger sammenlignet med et placebo. Resultatet er signifikant og uafhængigt af uratniveauer i blodet. »Vores undersøgelse demonstrerer en klar effekt af canakinumab i forhold til at reducere risikoen for udbrud af gigt blandt patienter med åreforkalkninger. Ydermere illustrerer disse data, […]