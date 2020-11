Antiinflammatorisk medicin reducerer symptomerne på psykoser

Et dansk studie har gennemgået al videnskabelig litteratur, hvor antiflammatorisk medicin er blevet anvendt på patienter med psykotiske lidelser. Studiet viser, at medicinen kan reducere symptomerne på psykoser. Forskere sætter stort studie i søen for at verificere fundet.