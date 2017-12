Dette er kommentar til indlægget ’Svendborg-sagen afgøres ikke i Højesteret’ af formand for Yngre Læger, Camilla Rathcke, i Dagens Medicin nr. 23/2017.

I princippet er det rigtigt nok, at der burde være en ankeinstans for Styrelsen for Patientsikkerhed, men Styrelsen for Patientsikkerhed burde slet ikke være dannet! Hvis man forbedrer det system, man tidligere havde for at forebygge lægefejl, ville det være tilstrækkeligt. En ankeinstans vil blot betyde, at der skal være flere offentligt ansatte. I forvejen har man ansat et hav af jurister og andre med ’iskolde’ hænder for at besværliggøre tilværelsen for ’varme’ hænder. Den offentlige sektor i Danmark er ikke blot verdens største pr. hoved. Den bliver også ved med at vokse. I 2016 betalte vi danskere 31 milliarder kroner mere til det offentlige forbrug, end vi gennemsnitligt gjorde de foregående ti år. Endvidere kan man anke sagens behandling til Sundhedsministeriet. Dette gjaldt i hvert fald under den tidligere lovgivning. Jeg taler ud fra egen erfaring. Jeg fik en sag med Styrelsen for Patientsikring ultimo 2015 på baggrund af en akut indlæggelse på medicinsk afdeling. Jeg ankede sagens behandling til Sundhedsministeriet og fik efter kvalfulde 1 år og 5 måneder medhold i min sag: »Ministeriet mener dog ikke, at den dagældende sundhedslovens § 215 og den dagældende autorisationslovs § 26 indeholdt den fornødne hjemmel til at udstede en afgørelse med vilkår…«.

I denne forbindelse skal jeg gøre opmærksom på, at jeg i over 40 år havde fungeret som læge/speciallæge uden en eneste patientklage, og at jeg i øvrigt ikke havde haft patientkontakt i 1 år, da sagen startede. Læger skal vide, at så længe Styrelsen for Patientsikkerhed eksisterer, risikerer de ikke blot under arbejdet som læge, men også hvis de bliver indlagt på sygehus, at få en sag med Styrelsen for Patientsikkerhed. Den enkelte læge kan jo ikke få afviklet dette bureaukratiske misskud, som Styrelsen for Patientsikkerhed er, men lægeforeningen kan, og jeg vil opfordre alle de læger, som deler mine synspunkter, til at skrive til Lægeforeningen og opfordre den til at få nedlagt Styrelsen for Patientsikkerhed. Det ved jeg, at den kan, hvis den vil, og Lægeforeningen skal jo netop arbejde i lægers interesse. Lægeforeningen har de fornødne midler.