Albuminuri er markør for øget risiko for blodprop i hjerte og hjerne

PARIS (Dagens Medicin) – Også type 2-diabetespatienter uden hjertesygdom har en øget risiko for at få en blodprop i hjerte eller hjerne. I forhold til diabetespatienter med normalt albuminniveau, har hjerteraske diabetespatienter med mikroalbuminuri næsten 50 pct. øget risiko for blodpropper, mens risikoen for patienter med den alvorligere makroalbuminuri er næsten fordoblet. Det viser resultaterne […]