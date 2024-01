Den politiske ledelse i Region Midtjylland har gentagne gange gennemført spareplaner og større strukturelle ændringer som rene skueprocesser, hvor beslutningerne allerede er truffet på forhånd, og hvor der ikke lyttes til medarbejdernes faglige argumenter. Ledelsens mangel på tillid til, at vi gør vores arbejde ordentligt, er med til at handicappe os med unødvendige kontrolregime Henning Glerup, formand, overlægerådet, Regionshospitalet Silkeborg Det mener overlæge Henning Glerup, der netop har meddelt, at han ikke længere ønsker at være formand for Overlægerådet på...