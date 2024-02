Afdelingen M2 på Regionshospitalet Silkeborg lukker alle sine senge. Det skyldes manglen på sygeplejersker, fordi for mange har sagt op grundet besparelser. Det fortæller Henning Glerup, overlæge på hospitalet til Midtjyllands Avis. »Siden det stod klart, at regionsrådet ville nedlægge sengepladserne på de to medicinske afdelinger, har vi set, at en stor del af sygeplejerskerne er søgt væk for at få arbejde andre steder. Det kommer ikke bag på mig, når der er så stor usikkerhed om ens arbejdsplads. Sygeplejerskerne...