Ændring i vaccine-betaling kan få stor betydning for lunge- og allergiafdelinger

Fremover skal patienter ikke længere betale for at få vaccination (allergen immunterapi) for eksempelvis hvepseallergi og høfeber på hospitalet, og det kan skabe problemer for landets lunge- og allergiafdelinger. Det siger Lone Winther, specialeansvarlig overlæge på Klinik for Allergi Hud- og allergiafdeling U på Gentofte Hospital og formand for Dansk selskab for allergologi. »Normalt er […]