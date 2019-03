Socialdemokratiets forslag om et halvt års tjenestepligt i almen praksis for nyuddannede læger, vil ikke hjælpe patienterne, mener danske læger.

En Gallup-undersøgelse blandt Lægeforeningens medlemmer skyder ikke Socialdemokratiets forslag om at tvinge nyuddannede læger i tjenestepligt i almen praksis til hjørne, men helt ud af banen. Næsten to tredjedele af medlemmerne svarer i undersøgelsen, at forslaget ikke vil give patienterne et bedre sundhedstilbud til patienterne i almen praksis. Blot to pct. svarer, at de er […]