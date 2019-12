Årets top 10: Her er de mest læste i Dagens Medicin 2019

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

10. Klinikchef siger op, efter at læger ville udtrykke mistillid til hende Klinikchefen på Rigshospitalets patologiafdeling sagde sit job op 20. november. Det skete mens tillidsrepræsentanter via Dagens Medicin var i gang med at udtrykke lægernes mistillid til hende i forhold til at rette op på det dårlige arbejdsmiljø, som Arbejdstilsynet har givet påbud for. […]