Nordsjællands Hospital har indgået en efteruddannelsesaftale med Roskilde Universitet (RUC). Det skriver universitet i en pressemeddelelse.

I løbet af det kommende efterår og vinter skal forskere i digitalisering fra RUC efteruddanne 240 top- og mellemledere fra hospitalet, for at ruste dem bedre til den digitale udvikling, som det danske sundhedsvæsen står i.

Hospitalsdirektør Bente Ourø Rørth er glad for den nye samarbejdsaftale med RUC. Hun fortæller, at digitaliseringen er en vigtig opgave ledelsesmæssigt:

»Den digitale transformation er en vigtig ledelsesopgave, som vores dygtige chefer og mellemledere er i gang med og kan blive bedre til. Deres kompetencer til at lede digitalisering og anvende den digitalisering, som allerede er til rådighed, bliver endnu vigtigere de kommende år. For at imødekomme det pres, der er på hospitalet, skal vi blive endnu bedre til at understøtte det enkelte patientforløb med nye digitale løsninger, som gør det muligt for patienten at tage et større medansvar for eget behandlingsforløb,« siger Bente Ourø Rørth i pressemeddelelsen.

Digitalisering skal styrke patientplejen

Uddannelsen vil især fokusere på det organisatoriske, og hvordan man lærer at føre digitale forandringer ud i livet, fortæller Jan Pries-Heje, professor i datalogi, som er uddannelsesansvarlig:

»Det, vi som forskere og specialister i digitalisering kan bidrage med, er viden om de organisatoriske og ledelsesmæssige aspekter af digitalisering i mange sektorer, men her specifikt i sundhedssektoren. Det, vi lærer dem, er at tænke strategisk, at forstå teknologien bedre, at tænke kreativt om anvendelsen af ny teknologi, at planlægge en forandring, og at føre en forandring med digital teknologi ud i livet, så det bliver virkelighed at arbejde på en anden måde end før,« fortæller han.

Digitaliseringen og implementeringen af nye teknologier får en afgørende rolle i at forbedre patientplejen. Formålet med RUC’s lederuddannelse er at bruge det digitale til at frigøre ressourcer. Nordsjællands Hospital ønsker at omlægge patientforløb, så de bliver mere digitale. Her skal Sundhedsplatformen være i centrum.