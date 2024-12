Nordsjællands Hospital skal finde en ny hospitalsdirektør. Det står klart, efter at hospitalsdirektør Bente Ourø Rørth har meddelt, at hun går på pension i foråret 2025. 69-årige Bente Ourø Rørth har været på Nordsjællands Hospital i knap 20 år, først som vicedirektør og sidenhen som hospitalsdirektør. Selvom det er vemodigt, ser Bente Ourø Rørth det som et naturligt generationsskifte »Det er tid for en ny leder at sætte sig i spidsen for det meget store arbejde. Og jeg ser tilbage...