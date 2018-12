Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

1.001 speciallæger har assisteret Dagens Medicin i at vurdere, hvordan data fra de faglige databasers årsrapporter skal vægtes i den endelige afgørelse. Som et eksempel på, hvad vægtningen af de forskellige indikatorer siger om den aktuelle status inden for et fagområde, kan man dykke ned i tabellen over, hvor gode hospitalerne er til at leve […]