Næstformand for Folketingets sundhedsudvalg Julie Skovsby (S) vil have fungerende sundhedsminister Karen Ellemann (V) til at kigge nærmere på de sprogtest, som udenlandske læger skal bestå.

Socialdemokratiet vil have sundhedsministeren til at redegøre for, om danskprøven for udenlandske læger er god nok, når flere ansatte på Sygehus Sønderjylland skal bruge tid på at oversætte – både skriftligt og mundtligt – for udenlandske kollegaer. Det skriver JydskeVestkysten. »Der er noget, der tyder på, at prøverne ikke er grundige nok, når vi kan […]