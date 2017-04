Vangsted: Flere læger vil komme i søgelyset

Skærpede tilsynsregler betyder, at Styrelsen for Patientsikkerhed hurtigere kan gribe ind, hvis der er fare for patientsikkerheden. Det betyder, at flere læger vil komme i styrelsens søgelys, siger Anne-Marie Vangsted, direktør i Styrelsen for Patientsikkerhed.

Den nye lovgivning på tilsynsområdet, der trådte i kraft i juni 2016, har sænket barren for, hvornår Styrelsen for Patientsikkerhed kan gribe ind, hvis der er mistanke om fare for patientsikkerheden.

Samtidig har Styrelsen for Patientsikkerhed fået flere redskaber til at gribe ind.

Det siger Anne-Marie Vangsted, der er direktør i Styrelsen for Patientsikkerhed. Allerede i begyndelsen af 2016 startede en proces, der skulle styrke tilsynet med sundhedspersoner, men lovændringen har givet flere muligheder, lyder det fra direktøren.

»Før lovændringen skulle en person være til overhængende fare for patientsikkerheden, før vi kunne gribe ind, hvilket svarer til livstruende fare. Med den nye lovændring, skal sundhedspersonen være til fare for patientsikkerheden,« siger hun og fortsætter:

»Derudover har vi efter lovændringen også fået mulighed for at suspendere en autorisation og give arbejdsforbud, hvis vi har begrundet mistanke om, at den pågældende sundhedsperson er til fare for patientsikkerheden. Det kan vi gøre, mens vi undersøger, om der er problemer med patientsikkerheden. Tidligere kunne vi ikke gøre noget, før vi havde truffet en afgørelse.«

Derudover har styrelsen også kigget indad og ændret egne processer.

»Langt de fleste læger vil ikke komme i kontakt med systemet. Det vil kun de, der er til fare for patientsikkerheden«

– Anne-Marie Vangsted

»Noget af det, vi har været kritiseret for, er, at vi har været for længe om vores sagsbehandling. Vi har lavet en procesoptimering, så de bliver kortere. Det har givet os et bedre overblik, så ingen sager kommer til at ligge for længe. Det har vi indført parallelt med lovændringen,« siger hun.

Det betyder alt sammen, at flere sundhedspersoner, heriblandt læger vil komme i styrelsens søgelys.

16 læger fik i 2016 frataget sin autorisation, mens fem frivilligt fraskrev sig den.

Dog forsikrer Anne-Marie Vangsted, at det stadig er en meget lille del af lægerne, hvor lovændringen vil have en konsekvens.

»Det er stadig et meget lille antal, som er under tilsyn eller sanktioneres. Det ligger på omkring fire promille af samtlige autoriserede læger. Langt de fleste læger vil ikke komme i kontakt med systemet. Det vil kun de, der er til fare for patientsikkerheden. Men når vi ved noget, så gør vi også noget, for det er vores ansvar at være med til at sanktionere de ganske få, så man som patient kan have tillid til systemet.«